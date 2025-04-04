Несмотря на ультиматум РФ. Армения официально начала процесс вступления в ЕС

Заметим, что во время голосования за законопроект о евроинтеграции во втором чтении "за" проголосовали 65 депутатов, "против" были только 7 человек.

Подробнее о развороте Армении в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Реакция России на закон о евроинтеграции в Армении

После того, как парламент Армении одобрил законопроект о евроинтеграции, вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется сделать выбор между интеграцией в ЕС и участием в возглавляемом Россией Евразийском экономическом союзе.

Оверчук дал понять, что Москва ожидает от Еревана конкретного определения относительно дальнейшего геополитического курса страны.

Подробнее о реакции России, можно узнать в материале РБК-Украина.

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