Несмотря на ультиматум РФ. Армения официально начала процесс вступления в ЕС

Хачатурян сегодня, 4 апреля, подписал закон о начале процесса членства республики в Евросоюзе.
В среду 26 марта парламент Армении одобрил законопроект о евроинтеграции во втором чтении.
"Армения, ставя перед собой цель развить демократические институты, повысить благосостояние общества, укрепить безопасность страны, устойчивость и превосходство права, объявляет о старте процесса членства в ЕС", - говорится в предисловии документа.
Как заявлял председатель комиссии НС по евроинтеграции Арман Егоян, этот законопроект просто выражает волю армянского народа, пока подача заявки на членство республики в ЕС не предполагается.