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Росія вимагає від Вірменії визначитися після закону про євроінтеграцію

П'ятниця 28 березня 2025 03:18
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Росія вимагає від Вірменії визначитися після закону про євроінтеграцію Фото: у РФ заявили, що всидіти на двох стільцях не вийде (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями парламент Вірменії підтримував законопроєкт про намір вступити до ЄС. Тепер Росія висунула вимогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Комерсант".

Зокрема, віце-прем'єр РФ Олексій Оверчук заявив, що Вірменії доведеться зробити вибір між Європейським союзом і очолюваним Росією Євразійським економічним союзом (ЄАЕС).

"Я ознайомився з текстом самого закону, який ухвалили (у Вірменії - ред.). Він такий - за все хороше, проти всього поганого, абсолютно загальні слова. Але це внутрішня справа Вірменії... Звичайно ж, країні необхідно буде визначатися і робити цей вибір. Тому що всидіти на двох стільцях не вдасться", - сказав Оверчук.

Прагнення Вірменії до ЄС

Нагадаємо, у середу 26 березня парламент Вірменії схвалив законопроєкт про євроінтеграцію у другому читанні. Документ закликає уряд розпочати процес вступу до Європейського союзу. "За" проголосували 65 депутатів, "проти" були 7 осіб.

Детальніше про розворот Вірменії в ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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