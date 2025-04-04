ua en ru
Пт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Несмотря на ультиматум РФ. Армения официально начала процесс вступления в ЕС

Украина, Пятница 04 апреля 2025 18:55
UA EN RU
Несмотря на ультиматум РФ. Армения официально начала процесс вступления в ЕС Фото: президент Армении Ваагн Хачатурян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Армения официально начала путь в Евросоюз. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, несмотря на давление России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Armenia.

Хачатурян сегодня, 4 апреля, подписал закон о начале процесса членства республики в Евросоюзе.

В среду 26 марта парламент Армении одобрил законопроект о евроинтеграции во втором чтении.

"Армения, ставя перед собой цель развить демократические институты, повысить благосостояние общества, укрепить безопасность страны, устойчивость и превосходство права, объявляет о старте процесса членства в ЕС", - говорится в предисловии документа.

Как заявлял председатель комиссии НС по евроинтеграции Арман Егоян, этот законопроект просто выражает волю армянского народа, пока подача заявки на членство республики в ЕС не предполагается.

Заметим, что во время голосования за законопроект о евроинтеграции во втором чтении "за" проголосовали 65 депутатов, "против" были только 7 человек.

Подробнее о развороте Армении в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Реакция России на закон о евроинтеграции в Армении

После того, как парламент Армении одобрил законопроект о евроинтеграции, вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется сделать выбор между интеграцией в ЕС и участием в возглавляемом Россией Евразийском экономическом союзе.

Оверчук дал понять, что Москва ожидает от Еревана конкретного определения относительно дальнейшего геополитического курса страны.

Подробнее о реакции России, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Армения
NEWS
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
DAILY
"Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США