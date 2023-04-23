Попри судові процеси. Майже 70% республіканців готові підтримати Трампа на виборах, - ЗМІ

Дві третини виборців від Республіканської партії на первинних виборах кажуть, що підтримують колишнього президента США Дональда Трампа попри його нещодавній кримінальний арешт та інші судові розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на NBC News.
Зазначимо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.
Нагадаємо, ми писали, що Трамп вирішив знову поборотися за посаду президента США.
Про те, в чому звинувачують Дональда Трампа, та хто може стати його конкурентом на праймериз можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ми також писали, що американський лідер Джо Байден буде балотуватися на другий президентський термін.
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