Попри судові процеси. Майже 70% республіканців готові підтримати Трампа на виборах, - ЗМІ

Зазначимо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що Трамп вирішив знову поборотися за посаду президента США.

Про те, в чому звинувачують Дональда Трампа, та хто може стати його конкурентом на праймериз можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми також писали, що американський лідер Джо Байден буде балотуватися на другий президентський термін.

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