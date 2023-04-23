Несмотря на судебные процессы. Почти 70% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах, - СМИ

Напомним, мы писали, что Трамп решил снова побороться за пост президента США.

О том, в чем обвиняют Дональда Трампа, и кто может стать его конкурентом на праймериз, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы также писали, что американский лидер Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок.

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