Попри вузький експорт і вимушену тимчасову зупинку олійноекстракційних заводів, "Кернел" виконує всі взяті зобов'язання перед власниками земельних ділянок і до кінця грудня завершить всі розрахунки за 2026 рік.
Як пише РБК-Україна, про це повідомили у пресслужбі компанії.
Загальний фонд орендної плати для 137 тисяч власників земельних ділянок становить 4 млрд грн, із яких 2,6 млрд грн компанія вже виплатила. Оренда за землі державної та комунальної власності своєчасно сплачується щомісяця.
Усі розрахунки компанія проводить офіційно, із повною сплатою всіх податків і зборів. Із загальної суми уже сплачених податків:
Офіційні договори та сплата податків - те, що відрізняє "Кернел", як і весь білий бізнес, від тих, хто орендує землю без контрактів за готівку, наголошують у компанії.
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"Зараз агро переживає чи не найскладніший період за всю війну. Важко всім від малих фермерів і великих компаній, до власників землі та жителів громад. Ми як найбільша інфраструктура для всього агросектору розуміємо свою відповідальність і попри складнощі виконуємо свої зобовʼязання перед партнерами", - зазначив Євген Осипов, СЕО "Кернел".
Компанія продовжує чинні договори оренди землі та укладає нові. Сьогодні "Кернел" обробляє землю у 17 регіонах України.
Для отримання інформації щодо орендних виплат, умов договорів або їх продовження власники земельних ділянок можуть звертатися до менеджерів сіл та керівників земельних служб агропідприємств "Кернел" у регіонах.
Раніше повідомлялося, що в Україні завершили перший етап тестування супутникового моніторингу полів, який реалізують компанія "Кернел" та NASA Harvest. Мета цього проєкту - створити цифровий інструмент, який дозволяє дистанційно підтверджувати дотримання сталих агропрактик за кілька років.