Скільки вже виплатили пайовикам

Загальний фонд орендної плати для 137 тисяч власників земельних ділянок становить 4 млрд грн, із яких 2,6 млрд грн компанія вже виплатила. Оренда за землі державної та комунальної власності своєчасно сплачується щомісяця.

Усі розрахунки компанія проводить офіційно, із повною сплатою всіх податків і зборів. Із загальної суми уже сплачених податків:

437 млн грн становить ПДФО, який залишається в місцевих бюджетах 230 громад;

121 млн грн - військовий збір.

Офіційні договори та сплата податків - те, що відрізняє "Кернел", як і весь білий бізнес, від тих, хто орендує землю без контрактів за готівку, наголошують у компанії.

Читайте також: "Кернел" та ЄБРР інвестують мільйон євро у людей для відновлення України: що це означає

"Зараз агро переживає чи не найскладніший період за всю війну. Важко всім від малих фермерів і великих компаній, до власників землі та жителів громад. Ми як найбільша інфраструктура для всього агросектору розуміємо свою відповідальність і попри складнощі виконуємо свої зобовʼязання перед партнерами", - зазначив Євген Осипов, СЕО "Кернел".

Де отримати інформацію про виплати

Компанія продовжує чинні договори оренди землі та укладає нові. Сьогодні "Кернел" обробляє землю у 17 регіонах України.

Для отримання інформації щодо орендних виплат, умов договорів або їх продовження власники земельних ділянок можуть звертатися до менеджерів сіл та керівників земельних служб агропідприємств "Кернел" у регіонах.