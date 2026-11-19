Несмотря на узкий экспорт и вынужденную временную остановку маслоэкстракционных заводов, "Кернел" выполняет все взятые обязательства перед владельцами земельных участков и до конца декабря завершит все расчеты за 2026 год.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Общий фонд арендной платы для 137 тысяч собственников земельных участков составляет 4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн компания уже выплатила. Аренда за земли государственной и коммунальной собственности своевременно оплачивается ежемесячно.
Все расчеты компания производит официально, с полной уплатой всех налогов и сборов. Из общей суммы уже уплаченных налогов:
Официальные договоры и уплата налогов - то, что отличает "Кернел", как и весь белый бизнес, от тех, кто арендует землю без контрактов за наличные, подчеркивают в компании.
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"Сейчас агро переживает едва ли не самый сложный период за всю войну. Трудно всем от малых фермеров и крупных компаний до владельцев земли и жителей громад. Мы как самая большая инфраструктура для всего агросектора понимаем свою ответственность и, несмотря на сложности, выполняем свои обязательства перед партнерами", - отметил Евгений Осипов, СЕО "Кернел".
Компания продлевает действующие договоры аренды земли и заключает новые. Сегодня "Кернел" обрабатывает землю в 17 регионах Украины.
Для получения информации об арендных выплатах, условиях договоров или их продлении владельцы земельных участков могут обращаться к менеджерам сел и руководителям земельных служб агропредприятий "Кернел" в регионах.
Ранее сообщалось, что в Украине завершен первый этап тестирования спутникового мониторинга полей, который реализуют компания "Кернел" и NASA Harvest.Цель этого проекта - создать цифровой инструмент, позволяющий дистанционно подтверждать соблюдение устойчивых агропрактик за несколько лет.