Сколько уже выплатили пайщикам

Общий фонд арендной платы для 137 тысяч собственников земельных участков составляет 4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн компания уже выплатила. Аренда за земли государственной и коммунальной собственности своевременно оплачивается ежемесячно.

Все расчеты компания производит официально, с полной уплатой всех налогов и сборов. Из общей суммы уже уплаченных налогов:

437 млн ​​грн составляет НДФЛ, который остается в местных бюджетах 230 громад;

121 млн грн - военный сбор.

Официальные договоры и уплата налогов - то, что отличает "Кернел", как и весь белый бизнес, от тех, кто арендует землю без контрактов за наличные, подчеркивают в компании.

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"Сейчас агро переживает едва ли не самый сложный период за всю войну. Трудно всем от малых фермеров и крупных компаний до владельцев земли и жителей громад. Мы как самая большая инфраструктура для всего агросектора понимаем свою ответственность и, несмотря на сложности, выполняем свои обязательства перед партнерами", - отметил Евгений Осипов, СЕО "Кернел".

Где получить информацию о выплатах

Компания продлевает действующие договоры аренды земли и заключает новые. Сегодня "Кернел" обрабатывает землю в 17 регионах Украины.

Для получения информации об арендных выплатах, условиях договоров или их продлении владельцы земельных участков могут обращаться к менеджерам сел и руководителям земельных служб агропредприятий "Кернел" в регионах.