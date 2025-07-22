Попри санкції: суд у Гаазі зняв арешт з активів "Газпрому"

Окружний суд Гааги зняв арешт з активів "Газпрому" в Нідерландах. Мова йде про його частку в газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects BV.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відомості".
Арешт на ці активи було накладено після позовів українських компаній, які домагаються від "Газпрому" відшкодування збитків.
У березні минулого року "Газпром" намагався продати через аукціон свої активи у Північному морі, виставивши 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з європейською Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. у компанії Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) та 100-відсоткову частку в дочірньому підприємстві Gazprom International UK Limited, що володіє часткою у консорціумі з розробки родовища Сілліманіт.
Початкова ціна угоди було визначено у 344 мільйони євро. У периметр угоди також входив продаж 100% акцій компанії Gazprom UK Limited, що володіє Gazprom UK Resources S.A. Остання є утримувачем частки у консорціумі з розробки родовища Вінгейт. Компанія WINZ володіє частками у консорціумах з розробки родовищ Сілліманіт та Вінгейт.
Нагадаємо, у лютому 2025 року російський "Газпром" програв в Арбітражному суді Міжнародної торгової палати. Суд задовольнив позов чеської комунальної компанії CEZ.
У червні "Нафтогаз" виграв арбітражний суд проти "Газпрому". Російську компанію зобов'язали відшкодувати 1,37 млрд доларів Україні.
За словами президента України Володимира Зеленського, Україна має кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 млрд доларів. Ці кошти готуються стягнути з Росії та "Газпрому".
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