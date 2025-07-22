Попри санкції: суд у Гаазі зняв арешт з активів "Газпрому"

Окружний суд Гааги зняв арешт з активів "Газпрому" в Нідерландах. Мова йде про його частку в газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects BV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Відомості ".

Арешт на ці активи було накладено після позовів українських компаній, які домагаються від "Газпрому" відшкодування збитків.

"Газпром" намагався продати активи

У березні минулого року "Газпром" намагався продати через аукціон свої активи у Північному морі, виставивши 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з європейською Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. у компанії Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) та 100-відсоткову частку в дочірньому підприємстві Gazprom International UK Limited, що володіє часткою у консорціумі з розробки родовища Сілліманіт.

Початкова ціна угоди було визначено у 344 мільйони євро. У периметр угоди також входив продаж 100% акцій компанії Gazprom UK Limited, що володіє Gazprom UK Resources S.A. Остання є утримувачем частки у консорціумі з розробки родовища Вінгейт. Компанія WINZ володіє частками у консорціумах з розробки родовищ Сілліманіт та Вінгейт.