Несмотря на санкции: суд в Гааге снял арест с активов "Газпрома"
Окружной суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах. Речь идет о его доле в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects BV.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Ведомости".
Арест на эти активы был наложен после исков украинских компаний, которые добиваются от "Газпрома" возмещения убытков.
"Газпром" пытался продать активы
В марте прошлого года "Газпром" пытался продать через аукцион свои активы в Северном море, выставив 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.
Начальная цена сделки была определена в 344 миллиона евро. В периметр сделки также входила продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources S.A. Последняя является держателем доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт. Компания WINZ владеет долями в консорциумах по разработке месторождений Силлиманит и Вингейт.
Поражение "Газпрома" в суде
Напомним, в феврале 2025 года российский "Газпром" проиграл в Арбитражном суде Международной торговой палаты. Суд удовлетворил иск чешской коммунальной компании CEZ.
В июне "Нафтогаз" выиграл арбитражный суд против "Газпрома". Российскую компанию обязали возместить 1,37 млрд долларов Украине.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина имеет несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долларов. Эти средства готовятся взыскать с России и "Газпрома".
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