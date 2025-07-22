Несмотря на санкции: суд в Гааге снял арест с активов "Газпрома"

Окружной суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах. Речь идет о его доле в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects BV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости ".

Арест на эти активы был наложен после исков украинских компаний, которые добиваются от "Газпрома" возмещения убытков.

"Газпром" пытался продать активы

В марте прошлого года "Газпром" пытался продать через аукцион свои активы в Северном море, выставив 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.

Начальная цена сделки была определена в 344 миллиона евро. В периметр сделки также входила продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources S.A. Последняя является держателем доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт. Компания WINZ владеет долями в консорциумах по разработке месторождений Силлиманит и Вингейт.