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Попри санкції. Китай продовжує постачати дрони Росії, - WSJ

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Субота 18 лютого 2023 21:00
Попри санкції. Китай продовжує постачати дрони Росії, - WSJ Фото: Китай продовжує постачати дрони Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Попри санкції Росія імпортує китайські цивільні дрони виробництва компанії DJI, які застосовує на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання, згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Зазначається, що триваюче розгортання Росією китайських дронів на українському полі бою показує, як її армія змогла залучити критично важливе обладнання з-за кордону, попри широкомасштабну кампанію санкцій.

Так частину дронів DJI армія отримала з ОАЕ оплативши поставку через державний банк "Сбербанк", що перебуває під санкціями.

Крім того, деякі дрони та їхні частини були доставлені через Європейський Союз.

Пентагон стурбований тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що країни "Великої сімки" розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній з Китаю, Північної Кореї та Ірану, які можуть надавати Росії товари військового призначення.

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