Несмотря на санкции. Китай продолжает поставлять дроны России, - WSJ

Несмотря на санкции, Россия импортирует китайские гражданские дроны производства компании DJI, которые применяет на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как сообщает издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что продолжающееся развертывание Россией китайских дронов на украинском поле боя показывает, как ее армия смогла привлечь критически важное оборудование из-за границы, несмотря на широкомасштабную кампанию санкций.

Так часть дронов DJI армия получила из ОАЭ оплатив поставку через государственный банк "Сбербанк", находящийся под санкциями.

Кроме того, некоторые дроны и их части были доставлены через Европейский союз.

Пентагон озабочен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.