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Несмотря на санкции. Китай продолжает поставлять дроны России, - WSJ

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Суббота 18 февраля 2023 21:00
Несмотря на санкции. Китай продолжает поставлять дроны России, - WSJ Фото: Китай продолжает поставлять дроны России (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на санкции, Россия импортирует китайские гражданские дроны производства компании DJI, которые применяет на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что продолжающееся развертывание Россией китайских дронов на украинском поле боя показывает, как ее армия смогла привлечь критически важное оборудование из-за границы, несмотря на широкомасштабную кампанию санкций.

Так часть дронов DJI армия получила из ОАЭ оплатив поставку через государственный банк "Сбербанк", находящийся под санкциями.

Кроме того, некоторые дроны и их части были доставлены через Европейский союз.

Пентагон озабочен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения санкций против компаний из Китая, Северной Кореи и Ирана, которые могут предоставлять России товары военного назначения.

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