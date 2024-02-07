Попри санкції ЄС. Італійська Beretta постачає Росії стрілецьку зброю, - ЗМІ

Італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" і компанії збройового барона Михайла Хубутії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування The Insider та IrpiMedia.
Михайло Хубутія народився в Грузії, служив у підмосковних Хімках, а потім відкрив із друзями кооператив, який пізніше переріс у торговий бізнес. Хубутія дружив з Йосипом Кобзоном, тісно спілкувався з Борисом Громовим, який пізніше став губернатором Московської області.
Незабаром він відкрив мережу збройових магазинів "Кольчуга", а Хубутія очолив некомерційне партнерство "Гільдія продавців зброї".
Видання вказує, що головною справою життя Хубутії є продаж зброї.
Однією з найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ "Російський Орел". Компанія має дві ліцензії на продаж набоїв і на торгівлю цивільною і службовою зброєю та основними частинами вогнепальної зброї.
19 травня 2010 року італійська компанія Beretta Industrie S.P.A. придбала 51% акцій "Російського Орла". Через кілька років, уже після окупації Криму, внаслідок серії угод Beretta Holding S.A. Inc. (герцогство Люксембург) стала власником 57,95% російської компанії.
Через два роки після початку війни головна сторінка сайту "Російського Орла" буквально свідчить: "Офіційний дистриб'ютор Beretta Holding в Росії. Регулярні оптові поставки зброї, оптики і спорядження іноземного виробництва". Сайт пропонує мисливцям зареєструвати на ньому свою рушницю Beretta, щоб безкоштовно отримати другий рік гарантії.
До Росії продовжують надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako.
У переважній кількості випадків імпортерами цієї зброї виступали або ТОВ "Російський Орел", яке безпосередньо належить Beretta, або пов'язані з "Російським Орлом" компанії Хубутії.
Із загальної кількості поставок європейської зброї в Росію, що порушують санкції, майже половина припадає на продукцію компаній, які належать Beretta.
Як з'ясував The Insider, загалом після початку війни в Росію потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом. У переважній кількості випадків імпортерами були ТОВ "Російський Орел" і пов'язані з ним і Хубутією фірми.
Практично весь імпорт компаній Михайла Хубутії можна розділити на чотири товарні групи:
На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.
Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.
Нещодавно у Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.
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