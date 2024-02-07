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Несмотря на санкции ЕС. Итальянская Beretta поставляет России стрелковое оружие, - СМИ

Архивное фото: Итальянская Beretta поставляет России стрелковое оружие (facebook com tacticalgearcom)
Автор: Дмитрий Браславский

Итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие через собственную "дочку" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование The Insider и IrpiMedia.

Оружейный барон в РФ

Михаил Хубутия родился в Грузии, служил в подмосковных Химках, а затем открыл с друзьями кооператив, который позже перерос в торговый бизнес. Хубутия дружил с Иосифом Кобзоном, тесно общался с Борисом Громовым, который позже стал губернатором Московской области.

Вскоре он открыл сеть оружейных магазинов "Кольчуга", а Хубутия возглавил некоммерческое партнерство "Гильдия продавцов оружия". 

Издание указывает, что главным делом жизни Хубутии является продажа оружия.

Сотрудничество с Beretta

Одной из крупнейших компаний в оружейном бизнесе Хубутии является ООО "Русский Орел". Компания имеет две лицензии на продажу патронов и на торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия. 

19 мая 2010 года итальянская компания Beretta Industrie S.P.A. приобрела 51% акций "Русского Орла". Через несколько лет, уже после оккупации Крыма, в результате серии сделок Beretta Holding S.A. Inc. (герцогство Люксембург) стала владельцем 57,95% российской компании.

Спустя два года после начала войны главная страница сайта "Русского Орла" буквально гласит: "Официальный дистрибьютор Beretta Holding в России. Регулярные оптовые поставки оружия, оптики и снаряжения иностранного производства". Сайт предлагает охотникам зарегистрировать на нем свое ружье Beretta, чтобы бесплатно получить второй год гарантии.

Снабжение оружия

В Россию продолжают поступать товары других оружейных марок, которыми владеет холдинг Beretta: карабины Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger и Tikka, патроны Norma, RWS и Sako. 

В подавляющем числе случаев импортерами этого оружия выступали либо ООО "Русский Орел", которое напрямую принадлежит Beretta, либо связанные с "Русским Орлом" компании Хубутии.

Нарушение санкций

Из общего количества поставок европейского оружия в Россию, нарушающих санкции, почти половина приходится на продукцию компаний, принадлежащих Beretta. 

Как выяснил The Insider, всего после начала войны в Россию попали более 835 тысяч патронов и 5,9 тысячи единиц стрелкового оружия, произведенных холдингом. В подавляющем числе случаев импортерами были ООО "Русский Орел" и связанные с ним и Хубутией фирмы.

Практически весь импорт компаний Михаила Хубутии можно разделить на четыре товарные группы:

  • пистолеты;
  • охотничьи ружья;
  • снайперские винтовки;
  • боеприпасы для этих видов оружия.

Россия обходит санкции

В начале января президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно в Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, в обход санкций поставлявшего российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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