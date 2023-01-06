Попри російське "перемир'я" в Україні продовжуються бойові дії, - Пентагон

Вона додала, що не вважає, що Путін відмовився від своєї мети в Україні.

"Путін не відмовився від своєї мети - домінувати в Україні і продовжувати захоплювати її територію. Але реальність російських слабкостей, слабкостей російських збройних сил зіткнулася з цими цілями", - заявила Купер, додавши, що російські війська також страждають від низького морального духу.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін доручив запровадити так званий режим припинення вогню на Різдво.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче використовувати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі. США також скептично ставляться до пропозиції Кремля щодо "різдвяного перемир'я".

Тим часом міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що росіяни можуть готувати теракти у храмах на окупованих територіях на Різдво.

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