RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на российское "перемирие" в Украине продолжаются боевые действия, - Пентагон

Фото: Несмотря на российское "перемирие" в Украине продолжаются боевые действия (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин объявил одностороннее "прекращение огня", сегодня в Украине идут боевые действия.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны, занимающаяся вопросами России и Украины Лора Купер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она добавила, что не считает, что Путин отказался от своих целей в Украине.

"Путин не отказался от своих целей - доминировать в Украине и продолжать захватывать ее территорию. Но реальность российских слабостей, слабостей российских вооруженных сил столкнулась с этими целями", - заявила Купер, добавив, что российские войска также страдают от низкого морального духа.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый режим прекращения огня на Рождество.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе. США также скептически относятся к предложению Кремля по "рождественскому перемирию".

Между тем, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что россияне могут готовить теракты в храмах на оккупированных территориях на Рождество.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перемирие на ДонбассеВойна России против УкраиныПентагонСоединенные Штаты Америки