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"Попри прогрес". Глава МЗС Китаю заявив про неправильне подання Пекіна з боку США

Четвер 07 березня 2024 08:38
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"Попри прогрес". Глава МЗС Китаю заявив про неправильне подання Пекіна з боку США Фото: глава мід Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США чіпляються за неправильні уявлення про Китай і досі не виконали свої "обіцянки", попри деякий прогрес, досягнутий після зустрічі президентів Джо Байдена і Сі Цзіньпіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що обміни між двома країнами можуть тривати тільки в тому разі, якщо обидві сторони поважатимуть і визнаватимуть свої відмінності.

"Необхідно зазначити, що помилкове сприйняття Китаю американською стороною триває, і дані нею обіцянки насправді не були виконані. Методи придушення Китаю постійно оновлюються, а список односторонніх санкцій постійно розширюється", - сказав Ван І.

За його словами, "злочини", які США хочуть додати до списку, нібито скоєних Китаєм, "досягли неймовірного рівня".

Водночас Ван наголосив, що Байден дав зрозуміти, що США не прагнутимуть нової холодної війни, не намагатимуться змінити китайську систему або підтримати незалежність Тайваню.

Відносини США та Китаю

Минулого року лідери США та Китаю домовилися відновити відносини, які перебували у виваженому стані протягом більшої частини 2023 року.

На початку січня представники оборонних відомств США та Китаю відновили переговори про координацію політики у Пентагоні.

Пізніше ЗМІ повідомили, що радник із національної безпеки США Джейк Салліван проведе приватну зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І для стабілізації відносин між країнами.

Пекін оцінив зустріч Саллівана та Ван І як змістовні та плідні переговори, спрямовані на подальше виконання обіцянки лідерів Китаю та США вести діалог.

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