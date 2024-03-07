ua en ru
Чт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Несмотря на прогресс". Глава МИД Китая заявил о неправильном представлении Пекина со стороны США

Четверг 07 марта 2024 08:38
UA EN RU
"Несмотря на прогресс". Глава МИД Китая заявил о неправильном представлении Пекина со стороны США Фото: глава мид Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США цепляются за неправильные представления о Китае и до сих пор не выполнили свои "обещания", несмотря на некоторый прогресс, достигнутый после встречи президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что обмены между двумя странами могут продолжаться только в том случае, если обе стороны будут уважать и признавать свои различия.

"Необходимо отметить, что ошибочное восприятие Китая американской стороной продолжается, и данные ею обещания на самом деле не были выполнены. Методы подавления Китая постоянно обновляются, а список односторонних санкций постоянно расширяется", - сказал Ван И.

По его словам, "преступления", которые США хотят добавить в список, якобы совершенных Китаем, "достигли невероятного уровня".

При этом Ван подчеркнул, что Байден дал понять, что США не будут стремиться к новой холодной войне, не будут пытаться изменить китайскую систему или поддержать независимость Тайваня.

Отношения США и Китая

В прошлом году лидеры США и Китая договорились возобновить отношения, которые находились во взвешенном состоянии в течение большей части 2023 года.

В начале января представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне.

Позже СМИ сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан проведет частную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И для стабилизации отношений между странами.

Пекин оценил встречу Салливана и Ван И как содержательные и плодотворные переговоры, направленные на дальнейшее выполнение обещания лидеров Китая и США вести диалог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 7 марта
Ситуация на фронте сегодня 7 марта
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации