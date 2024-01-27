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Китай заявив про "відверті і плідні" переговори Саллівана та Ван І

Субота 27 січня 2024 17:27
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Китай заявив про "відверті і плідні" переговори Саллівана та Ван І Фото: глава мід Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів відверте, змістовне і плідне стратегічне спілкування з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном. Переговори були спрямовані на подальше виконання обіцянки лідерів Китаю та США вести діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представників МЗС Китаю, під час зустрічі в Бангкоку в п'ятницю та суботу вони домовилися належним чином вирішувати важливі та делікатні питання у відносинах між США та Китаєм.

При цьому лідер КНР Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден повинні "підтримувати регулярні контакти для забезпечення стратегічного керівництва двосторонніми відносинами... і добре використовувати наявні канали стратегічного зв'язку".

Що передувало

Минулого року лідери США та Китаю домовилися відновити відносини, які перебували в підвішеному стані протягом більшої частини 2023 року.

На початку січня представники оборонних відомств США та Китаю відновили переговори про координацію політики у Пентагоні, а 10 січня заступник радника президента США з нацбезпеки Джон Файнер зустрівся з високопоставленим дипломатом Лю Цзяньчао для "відвертих та конструктивних дискусій".

Нещодавно закордонні ЗМІ повідомили, що радник із національної безпеки США Джейк Салліван проведе приватну зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І для стабілізації відносин між країнами.

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