Попри перемир'я: армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" у Лівані

Серед уражених цілей були ракетна установка, військовий об'єкт і маршрути вздовж сирійсько-ліванського кордону, що використовувалися для контрабанди зброї для "Хезболли".

Перед ударами військові повідомили про загрози міжнародному механізму, створеному в рамках перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою", які "не були розглянуті".

"ЦАХАЛ продовжує діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль і буде запобігати будь-яким спробам терористичної організації "Хезболла" відновити свої сили відповідно до домовленостей про припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Райони атак

Ліванські ЗМІ повідомили про авіаудари Ізраїлю по селу Хуміне аль-Фаука в окрузі Набатія. Село розташоване на північ від річки Літані, приблизно за 17 кілометрів від ізраїльського кордону.

Пізніше ліванські ЗМІ повідомили про додаткові ізраїльські авіаудари в районі Джанта у долині Бекаа, неподалік від кордону з Сирією.