RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Несмотря на перемирие: армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане

Фото: израильтяне продолжают поражать угрожающие объекты ливанских террористов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В течение последних нескольких часов израильская армия ударила по ряду объектов группировки "Хезболла" в Ливане. Таким образом устранены угрозы со стороны террористов, которые подрывают перемирие между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди пораженных целей были ракетная установка, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, которые использовались для контрабанды оружия для "Хезболлы".

Перед ударами военные сообщили об угрозах международному механизму, созданному в рамках перемирия между Израилем и "Хезболлой", которые "не были рассмотрены".

"ЦАХАЛ продолжает действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и будет предотвращать любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы в соответствии с договоренностями о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Районы атак

Ливанские СМИ сообщили об авиаударах Израиля по деревне Хумине аль-Фаука в округе Набатия. Село расположено к северу от реки Литани, примерно в 17 километрах от израильской границы.

Позже ливанские СМИ сообщили о дополнительных израильских авиаударах в районе Джанта в долине Бекаа, недалеко от границы с Сирией.

Мирное соглашение между "Хезболлой" и Израилем

В сентябре ЦАХАЛ начала наземную военную операцию против боевиков на юге Ливана. Целью является оттеснить террористов дальше от границы с Израилем и уменьшить количество обстрелов территории страны.

С 27 ноября 2024 года Израиль и "Хезболла" находятся в состоянии перемирия. По соглашению, израильтяне обязались вывести свои войска из Ливана в течение 60 дней. Взамен Вооруженные силы Ливана возьмут под контроль южные районы страны, чтобы террористы не могли восстановить там свои позиции.

Мирное соглашение частично было заключено из-за того, что израильская армия ликвидировала практически все руководство "Хезболлы".

11 января на юге Ливана ЦАХАЛ ударила по группе боевиков "Хезболлы", которые продвигались и представляли угрозу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильХезболла