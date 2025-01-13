Несмотря на перемирие: армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане

В течение последних нескольких часов израильская армия ударила по ряду объектов группировки "Хезболла" в Ливане. Таким образом устранены угрозы со стороны террористов, которые подрывают перемирие между сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Среди пораженных целей были ракетная установка, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, которые использовались для контрабанды оружия для "Хезболлы".
Перед ударами военные сообщили об угрозах международному механизму, созданному в рамках перемирия между Израилем и "Хезболлой", которые "не были рассмотрены".
"ЦАХАЛ продолжает действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и будет предотвращать любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы в соответствии с договоренностями о прекращении огня", - говорится в сообщении.
Ливанские СМИ сообщили об авиаударах Израиля по деревне Хумине аль-Фаука в округе Набатия. Село расположено к северу от реки Литани, примерно в 17 километрах от израильской границы.
Позже ливанские СМИ сообщили о дополнительных израильских авиаударах в районе Джанта в долине Бекаа, недалеко от границы с Сирией.
В сентябре ЦАХАЛ начала наземную военную операцию против боевиков на юге Ливана. Целью является оттеснить террористов дальше от границы с Израилем и уменьшить количество обстрелов территории страны.
С 27 ноября 2024 года Израиль и "Хезболла" находятся в состоянии перемирия. По соглашению, израильтяне обязались вывести свои войска из Ливана в течение 60 дней. Взамен Вооруженные силы Ливана возьмут под контроль южные районы страны, чтобы террористы не могли восстановить там свои позиции.
Мирное соглашение частично было заключено из-за того, что израильская армия ликвидировала практически все руководство "Хезболлы".
11 января на юге Ливана ЦАХАЛ ударила по группе боевиков "Хезболлы", которые продвигались и представляли угрозу.
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