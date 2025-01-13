Несмотря на перемирие: армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане

Среди пораженных целей были ракетная установка, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, которые использовались для контрабанды оружия для "Хезболлы".

Перед ударами военные сообщили об угрозах международному механизму, созданному в рамках перемирия между Израилем и "Хезболлой", которые "не были рассмотрены".

"ЦАХАЛ продолжает действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и будет предотвращать любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы в соответствии с договоренностями о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Районы атак

Ливанские СМИ сообщили об авиаударах Израиля по деревне Хумине аль-Фаука в округе Набатия. Село расположено к северу от реки Литани, примерно в 17 километрах от израильской границы.

Позже ливанские СМИ сообщили о дополнительных израильских авиаударах в районе Джанта в долине Бекаа, недалеко от границы с Сирией.