ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швейцарія може вирішити питання передачі Україні активів РФ за допомогою референдуму

Новость на русском →
П'ятниця 20 січня 2023 14:12
Швейцарія може вирішити питання передачі Україні активів РФ за допомогою референдуму Фото: Швейцарія може вирішити питання передачі Україні активів РФ за допомогою референдуму (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Швейцарія не проти передати заморожені російські активи на відновлення України. Однак для цього може знадобитися референдум.

Про це повідомляє РБК-Укріана з посиланням на заяву глави МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіса в інтерв'ю Tages-Anzeiger.

"Якщо ми серйозно налаштовані на допомогу у відновленні України, ми маємо подумати про те, як ми збираємося це фінансувати", - сказав міністр, додавши, що західні країни обговорюють крок конфіскації російських активів.

Як уточнив Кассіс, Швейцарія заморозила російські активні на 7,5 млрд франків (8,2 млрд доларів), але, згідно із законодавством країни, вони не можуть бути конфісковані. І для зміни цього закону, ймовірно, потрібно буде провести референдум.

"Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать лише тому, що ми вважаємо це морально правильним. Право власності є фундаментальним", - сказав глава МЗС Швейцарії.

Тим часом, як зазначає видання NZZ, швейцарські банки категорично проти передачі активів РФ Україні. Там вважають, що "нехтування правами власності підірве позицію Швейцарії як фінансового центру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоНімеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, коли юридичні проблеми будуть вирішені.

Також прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас заявила, що за знищену інфраструктуру в Україні має платити лише Росія. Саме тому в ЄС необхідно створити механізми, які дозволять спрямувати конфісковані активи для компенсації збитків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швейцарія Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна