Попри ембарго ЄС. Росія планує збільшити експорт дизельного палива у лютому, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що попри обмежувальні заходи, очікується, що загальний експорт малосірчистого дизельного палива та газойлю з російських портів Чорного та Балтійського морів у лютому зросте на 5-10% на місяць.

Росія вже збільшила постачання дизельного палива до Туреччини та Марокко, намагаючись перенаправити нафтопродукти напередодні ембарго ЄС. Проте фактичне завантаження дизельного палива з російських НПЗ цього місяця може бути нижчим за заплановане, повідомляють джерела на ринку.

"Окрім ембарго, на відвантаження нафтопродуктів може вплинути штормова погода у чорноморських портах Новоросійськ та Туапсе", - сказав один із трейдерів.

Затримки через шторм та обмеження на експорт у портах можуть викликати збої в ланцюжку поставок: перевантаженість залізниць, затоварення складів та скорочення обсягів роботи нафтопереробних заводів. За словами трейдерів, російські НПЗ також можуть скоротити виробництво палива в залежності від граничних рівнів цін, які ще потрібно визначити.