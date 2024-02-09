Попри дефіцит коштів. США продовжують постачати Україні озброєння для ППО

За словами Райдера, в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", - відповів Райдер.

На запитання, чи продовжують поставлятися американські ракети ППО в Україну прямо зараз, Патрік Райдер відповів, що йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які ми оголосили в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Допомога США Україні

Раніше ми писали, що палата представників США очікує від Сенату на окремий законопроект про міжнародну допомогу, що включає Україну, Ізраїль і Тайвань.

Нагадаємо, Сенат США мав ухвалити законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню разом із захистом південного кордону США. За результатами голосування у Сенаті заблокували законопроект.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, щоСенат вирішив повторно переглянути проект допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, але вже без міграційної реформи та безпеки кордону.