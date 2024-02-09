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Несмотря на дефицит средств. США продолжают поставлять Украине вооружение для ПВО

Фото: спикер Пентагона Патрик Райдер (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Спикер Пентагона Патрик Райдер ответил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Пентагона.

По словам Райдера, в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставки средств противовоздушной обороны.

"Есть определенные возможности, которые были заключены по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс", - ответил Райдер.

На вопрос, продолжают ли поставляться американские ракеты ПВО в Украину прямо сейчас, Патрик Райдер ответил, что речь идет об "этих и другие вариантах помощи", о которых мы объявили в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

Помощь США Украине

Ранее мы писали, что палата представителей США ожидает от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, включающего Украину, Израиль и Тайвань.

Напомним, Сенат США должен был принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню вместе с защитой южной границы США. По результатам голосования в Сенате заблокировали законопроект.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат решил повторно пересмотреть проект помощи Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы и безопасности границы.

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