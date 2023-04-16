Россияне продолжают наступать на четырех направлениях с большими потерями, - Генштаб

Фото: Оккупанты сосредотачивают усилия на наступлении на четырех направлениях (facebook/modmilrus)

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.