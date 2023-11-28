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Попри бойкот Лаврова. Боррель все одно поїде на саміт ОБСЄ

Фото: Жозеп Боррель, високопоставлений дипломат ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пояснив, чому він все ж поїде на зустріч ОБСЄ, де буде глава російського МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Борреля на спільній із главою МЗС України Дмитром Кулебою прес-конференції у Брюсселі.

"Я маю поїхати на ОБСЄ, тому що ми є членом ОБСЄ. Ми маємо представити наші погляди і опонувати поглядам Росії", - сказав глава дипломатії ЄС.

Він також заявив, що не матиме можливості провести розмову з Лавровим, оскільки буде змушений негайно повернутися назад, щоб узяти участь у засіданні Європейського оборонного агентства.

"Але я не хочу, щоб місце Євросоюзу було порожнім, тому я візьму участь під час вечері. Росія представить свою точку зору, але й ми представимо свою. Я не матиму прямих розмов із Лавровим", - пояснив він.

Країни бойкотують це засідання ОБСЄ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія відкриє свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це необхідно, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Скоп'є (Північна Македонія).

Вже сьогодні у Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення допустити Лаврова на зустріч ОБСЄ. Там наголосили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не братиме участі в зустрічі.

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що також не братимуть участі у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС Росії Сергій Лавров.

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