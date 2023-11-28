Попри бойкот Лаврова. Боррель все одно поїде на саміт ОБСЄ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пояснив, чому він все ж поїде на зустріч ОБСЄ, де буде глава російського МЗС Сергій Лавров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Борреля на спільній із главою МЗС України Дмитром Кулебою прес-конференції у Брюсселі.
"Я маю поїхати на ОБСЄ, тому що ми є членом ОБСЄ. Ми маємо представити наші погляди і опонувати поглядам Росії", - сказав глава дипломатії ЄС.
Він також заявив, що не матиме можливості провести розмову з Лавровим, оскільки буде змушений негайно повернутися назад, щоб узяти участь у засіданні Європейського оборонного агентства.
"Але я не хочу, щоб місце Євросоюзу було порожнім, тому я візьму участь під час вечері. Росія представить свою точку зору, але й ми представимо свою. Я не матиму прямих розмов із Лавровим", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія відкриє свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це необхідно, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Скоп'є (Північна Македонія).
Вже сьогодні у Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення допустити Лаврова на зустріч ОБСЄ. Там наголосили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не братиме участі в зустрічі.
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що також не братимуть участі у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС Росії Сергій Лавров.
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