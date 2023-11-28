Несмотря на бойкот Лаврова. Боррель все равно поедет на саммит ОБСЕ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил, почему он все-таки поедет на встречу ОБСЕ, где будет глава российского МИДа Сергей Лавров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе.
"Я должен поехать на ОБСЕ, потому что мы являемся членом ОБСЕ. Мы должны представить наши взгляды и оппонировать взглядам России", - сказал глава дипломатии ЕС.
Он также заявил, что не будет иметь возможности провести разговор с Лавровым, поскольку будет вынужден немедленно вернуться обратно, чтобы принять участие в заседании Европейского оборонного агентства.
"Но я не хочу, чтобы место Евросоюза было пустым, поэтому я приму участие во время ужина. Россия представит свою точку зрения, но и мы представим свою. Я не буду иметь прямых разговоров с Лавровым", - пояснил он.
Напомним, ранее стало известно, что Болгария откроет свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это необходимо, чтобы он попал на встречу ОБСЕ, которая состоится в Скопье (Северная Македония).
Уже сегодня в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали решение допустить Лаврова на встречу ОБСЕ. Там подчеркнули, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать во встрече.
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что также не будут участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД России Сергей Лавров.
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