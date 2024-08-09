Попри бої в Курській області транзит газу українською ГТС в Європу продовжується, - оператор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Вчора ринок відреагував на бойові дії в Курській області, які відбувається поблизу єдиної працюючої точки входу російського газу на територію України. Таким чином ціни на природний газ в Європі відновили зростання до найвищих рівнів на торгах з початку 2024 року.

Варто зауважити, що газовимірювальна станція "Суджа", розташована майже впритул до російсько-українського кордону.

"Транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі, без змін. Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається", - повідомили у товаристві з обмеженою відповідальністю "Оператор ГТС України".

Що передувало

Вранці вівторка, 6 серпня, у ЗМІ почала з'являтись інформація щодо прориву на територію Курській області. Згодом самі росіяни заявили, що це підрозділи Сил оборони України нібито "прорвали" кордон з території Сумської області.

Зокрема, повідомлялось про бої на околицях російського міста Суджа, неподалік від якого розташована газовимірювальна станція "Газпрому". Вона забезпечує транзит російського газу через Україну.

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін відреагував на події у Курській області через понад добу від їх початку. Він скликав військове командування на нараду. Пізніше у західних ЗМІ поширилась інформація про те, що російське командування знало про підготовку прориву у Курській області, однак не доповіло про це Путіну.

Більш детально про ситуацію в російському регіоні на вечір третього дня боїв - у матеріалі РБК-Україна.

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