Попри блекаути: "Укрзалізниця" розповіла, як зараз курсують поїзди по Україні

"Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка", - наголосили в УЗ.

За їх словами, так, ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно - зокрема й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс.

Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди:

№722 Київ - Харків

№712 Київ - Краматорськ

Ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка.

Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів.

Складнощі з рухом - у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ - Гребінка та Березань - Київ-Волинський.

Київ Сіті Експрес

Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які повідомлялось раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно.

Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.