Попри аварійні графіки. Мешканців Харкова просять знизити споживання світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА .

"На території області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень, але в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК "Укренерго" просить Харківську область перейти у ліміти", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додають: щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих, "Харківобленерго" звертається з проханням до населення просто зараз вимкнути всі електроприлади, в яких немає нагальної потреби.