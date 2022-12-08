Несмотря на аварийные графики. Жителей Харькова просят снизить потребление света

Жителей Харькова и области просят срочно уменьшить потребление электроэнергии. Несмотря на аварийные отключения, регион не укладывается в отведенные лимиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА .

"На территории области уже с 7:00 действуют графики аварийных отключений, но в системе до сих пор сохраняется слишком высокий уровень потребления. НЭК "Укрэнерго" просит Харьковскую область перейти в лимиты", - говорится в сообщении.

В ОВА добавляют: чтобы избежать дополнительных аварийных отключений в Харькове и районах области, а также уменьшить продолжительность существующих, "Харьковоблэнерго" обращается с просьбой к населению прямо сейчас выключить все электроприборы, в которых нет необходимости.