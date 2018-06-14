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Поправку про апеляційну норму антикорупційного суду мають внести у Раду 19 червня

НовиниПолітика    14.06.2018 - 18:57
Фото: Леонід Ємець (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Леонід Ємець (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поправка дозволить АКС розглядати апеляції на рішення звичайних судів

У вівторок, 19 червня, народні депутати планують зареєструвати у парламенті поправку про апеляційну норму антикорупційного суду (АКС). Про це РБК-Україна розповів перший заступник глави комітету ВР з питань правової політики Леонід Ємець.

"Якщо це буде поправка депутатів Єврооптимістів, то швидше за все,  плануємо вже на наступному тижні  підготувати текст, зібрати підписи і вносити у парламент. Це буде поправка до закону, але у вигляді окремого законопроекту. Втім, цю ж поправку може внести і президент України", - сказав Ємець.

Він також наголосив, що Рада зможе розглянути і прийняти поправку про апеляційну норму у найближчі сесійні тижні.

"Якщо ми (народні депутати, - ред.) зареєструємо (поправку, - ред.) у цей вівторок, то вона навряд чи опиниться на розгляді комітету цієї середи. Адже все залежить від швидкості роботи апарату ВР. Але настрій позитивний є. В ці тижні можуть прийняти", - додав він.

За його словами, поправка дозволить АКС розглядати апеляції на рішення звичайних судів, які буди прийняті після підписання закону. Якщо ж поправка буде провалена - рішення у справах НАБУ продовжать оскаржувати у звичайних апеляційних судах до моменту фактичного запуску роботи АКС. 

"Правка, яку ми будемо вносити, буде звучати так: "Після того, як суд прийняв рішення у строки апеляційного оскарження - 10 днів воно має бути передано, якщо вже створено антикорупційний суд".  Ця ситуація торкається лише того прошарку справ, які встигнуть пройти першу інстанцію впродовж цих найближчих 8 місяців, (поки  суд не почав працювати фактично, - ред.). Якщо правка не буде прийнята - то не катастрофа", - додав він.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності у четвер, 14 червня 2018 року. 

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Теги публікації: НАБУ, Леонид Емец, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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