Поправку про апеляційну норму антикорупційного суду мають внести у Раду 19 червня

Поправка дозволить АКС розглядати апеляції на рішення звичайних судів

У вівторок, 19 червня, народні депутати планують зареєструвати у парламенті поправку про апеляційну норму антикорупційного суду (АКС). Про це РБК-Україна розповів перший заступник глави комітету ВР з питань правової політики Леонід Ємець.

"Якщо це буде поправка депутатів Єврооптимістів, то швидше за все, плануємо вже на наступному тижні підготувати текст, зібрати підписи і вносити у парламент. Це буде поправка до закону, але у вигляді окремого законопроекту. Втім, цю ж поправку може внести і президент України", - сказав Ємець.

Він також наголосив, що Рада зможе розглянути і прийняти поправку про апеляційну норму у найближчі сесійні тижні.

"Якщо ми (народні депутати, - ред.) зареєструємо (поправку, - ред.) у цей вівторок, то вона навряд чи опиниться на розгляді комітету цієї середи. Адже все залежить від швидкості роботи апарату ВР. Але настрій позитивний є. В ці тижні можуть прийняти", - додав він.

За його словами, поправка дозволить АКС розглядати апеляції на рішення звичайних судів, які буди прийняті після підписання закону. Якщо ж поправка буде провалена - рішення у справах НАБУ продовжать оскаржувати у звичайних апеляційних судах до моменту фактичного запуску роботи АКС.

"Правка, яку ми будемо вносити, буде звучати так: "Після того, як суд прийняв рішення у строки апеляційного оскарження - 10 днів воно має бути передано, якщо вже створено антикорупційний суд". Ця ситуація торкається лише того прошарку справ, які встигнуть пройти першу інстанцію впродовж цих найближчих 8 місяців, (поки суд не почав працювати фактично, - ред.). Якщо правка не буде прийнята - то не катастрофа", - додав він.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності у четвер, 14 червня 2018 року.