Поповнення з Альбіону та УПЛ. Збірна України U-21 оприлюднила склад на жовтень

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до найближчих матчів кваліфікації до Євро-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

На жовтневий збір повинні приїхати 24 футболісти. Кольори молодіжки "синьо-жовтих" тепер захищають гравці 2002 року народження і молодші.

Тренерський штаб команди знову поклався на представників чемпіонату України. Цього разу до попереднього складу потрапили лише два легіонери – хавбек англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк і півзахисник Максим Кучерявий зі шотландського "Сент-Джонстона". Останній повернеться до збірної після річної перерви.

Кучерявий непогано проявив себе на старті сезону 2023/24. У шотландській Прем'єр-лізі він провів 5 матчів, у яких забив 2 м'ячі. Ще чотири поєдинки (1 гол) до свого активу українець записав у Кубку ліги. Минулі півроку уродженець Києва провів за "Фолкерк".

Шанс дебютувати в збірній України U-21 матиме Єгор Гунічев. Нападник закарпатського "Миная" приємно здивував у нинішній першості УПЛ. 19-річний атакувальний виконавець оформив 2 м'ячі в трьох матчах чемпіонату України.

Склад молодіжної збірної України на жовтневі матчі:

Воротарі: Нещерет, Кінарейкін, Фесюн

Захисники: Вівчаренко, Батагов, Боль, Фарина, Скорко, Смоляков, Роман, Дідик, Салюк

Півзахисники: Ярмолюк, Бражко, Н. Волошин, Рубчинський, Яцик, Квасниця, Кучерявий, Брагару, Очеретько

Нападники: Гунічев, Краснопір, В'юнник

Збірна України U-21 у жовтні проведе два матчі відбору до чемпіонату Європи. На 12 жовтня запланований виїзний поєдинок проти однолітків із Люксембурга. Натомість 16 жовтня "синьо-жовті" приймуть Англію U-21 в словацькому Кошице.