Пополнение из Альбиона и УПЛ. Сборная Украины U-21 обнародовала состав на октябрь
Главный тренер молодежной сборной Украины Уная Мельгоса определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к ближайшим матчам квалификации к Евро-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
На октябрьский сбор должны приехать 24 футболиста. Цвет молодежки "сине-желтых" теперь защищают игроки 2002 года рождения и младше.
Тренерский штаб команды снова возложился на представителей чемпионата Украины. В этот раз в предыдущий состав попали только два легионера - хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк и полузащитник Максим Кучерявый из шотландского "Сент-Джонстона". Последний вернется в сборную после годового перерыва.
Кудрявый неплохо проявил себя на старте сезона 2023/24. В шотландской Премьер-лиге он провел 5 матчей, в которых забил 2 мяча. Еще четыре поединка (1 гол) в свой актив украинец записал в Кубке лиги. Прошедшие полгода уроженец Киева провел за "Фолкерк".
Шанс дебютировать в сборной Украины U-21 будет у Егора Гуничева. Нападающий закарпатского "Миная" приятно удивил в нынешнем первенстве УПЛ. 19-летний атакующий исполнитель оформил 2 мяча в трех матчах чемпионата Украины.
Состав молодежной сборной Украины на октябрьские матчи:
Вратари: Нещерет, Кинарейкин, Фесюн
Защитники: Вивчаренко, Батагов, Боль, Фарина, Скорко, Смоляков, Роман, Дидык, Салюк
Полузащитники: Ярмолюк, Бражко, Н. Волошин, Рубчинский, Яцык, Квасница, Кучерявый, Брагару, Очеретько
Нападающие: Гуничев, Краснопир, Вьюнник
Сборная Украины U-21 в октябре проведет два матча отбора чемпионата Европы. На 12 октября запланирован выездной поединок против сверстников из Люксембурга. В свою очередь 16 октября "сине-желтые" примут Англию U-21 в словацком Кошице.
К слову, накануне Ребров объявил состав сборной Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты.
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