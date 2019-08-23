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Попова уволена с должности замминистра соцполитики

Новости » Политика    23.08.2019 - 18:41
Попова уволена с должности замминистра соцполитики
Фото: Лариса Попова (vmr.gov.ua)

Попова уволена согласно поданному заявлению

Кабинет министров Украины уволил Ларису Попову с должности заместителя министра социальной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства №641 от 21 августа.

Попова уволена согласно поданному заявлению.

"Уволить Попову Ларису Витальевна с должности заместителя Министра социальной политики Украины согласно поданному заявлению", - говорится в заявлении.

Напомним, 13 июня 2018 года Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра социальной политики Ларису Попову. Попова с 01.04.2011 по 31.06.2013 работала на должности директора Департамента труда и социальной защиты населения Винницкого городского совета. С 01.07.2013 по 06.2018 работала на должности Директора Департамента социальной политики Винницкого городского совета.

Добавим, ранее "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности глав парламентских комитетов, сообщили РБК-Украина четыре собеседника в партии. Комитет по вопросам соцполитики может возглавить Галина Третьякова.

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