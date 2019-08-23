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Попова звільнена з посади заступника міністра соцполітики

Новини » Політика    23.08.2019 - 18:41
Попова звільнена з посади заступника міністра соцполітики
Фото: Лариса Попова (vmr.gov.ua)

Попова звільнено згідно з поданою заявою

Кабінет міністрів України звільнив Ларису Попова з посади заступника міністра соціальної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження уряду №641 від 21 серпня.

Попова звільнено згідно з поданою заявою.

"Звільнити Попова Ларису Віталіївну з посади заступника Міністра соціальної політики України згідно з поданою заявою", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 13 червня 2018 року Кабінет Міністрів України призначив заступником міністра соціальної політики Ларису Попову. Попова з 01.04.2011 по 31.06.2013 працювала на посаді директора Департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради. З 01.07.2013 по 06.2018 працювала на посаді Директора Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.

Додамо, раніше "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади голів парламентських комітетів, повідомили РБК-Україна чотири співрозмовника в партії. Комітет з питань соцполітики може очолити Галина Третьякова.

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