Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин назначил Попову замминистра соцполитики

НовостиПолитика    13.06.2018 - 13:58
Фото: Лариса Попова (vmr.gov.ua)
Фото: Лариса Попова (vmr.gov.ua)

Попова занимает должность директора департамента соцполитики Винницкого горсовета

Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра социальной политики Ларису Попову. Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Да, назначили Попову", - сообщил Розенко агентству.

Отметим, что Попова занимает должность директора департамента социальной политики Винницкого городского совета.

Напомним, на внеочередном заседании Кабинета министров 7 июня назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов.

Маркарова возглавила Минфин вместо уволенного Данилюка.

В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев Пидкоморну назначили замминистра энергетики
Теги публикации: Министерство социальной политики, замминистра  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь