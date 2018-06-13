Кабмин назначил Попову замминистра соцполитики

Попова занимает должность директора департамента соцполитики Винницкого горсовета
Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра социальной политики Ларису Попову. Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Да, назначили Попову", - сообщил Розенко агентству.
Отметим, что Попова занимает должность директора департамента социальной политики Винницкого городского совета.
Напомним, на внеочередном заседании Кабинета министров 7 июня назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов.
Маркарова возглавила Минфин вместо уволенного Данилюка.