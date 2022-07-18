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Пополнение группы "Вагнер" уголовниками снизит эффективность группы, - британская разведка

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 09:57
Пополнение группы "Вагнер" уголовниками снизит эффективность группы, - британская разведка Фото: группа "Вагнер" набирает уголовников для войны в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия использует частную военную компанию "Вагнер" для усиления передовых сил и уменьшения нехватки личного состава и потерь в Украине. Сейчас в нее набирают уголовников после краткосрочного обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, "Вагнер" почти наверняка сыграл центральную роль в недавних боях, включая взятие Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе тяжелые потери.

Сейчас "Вагнер" снижает стандарты приема, нанимая осужденных и лиц, ранее занесенных в черный список. "Новобранцам предоставляется очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на боевую эффективность группы в будущем и снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил", - говорится в сообщении.

Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин недавно был удостоен звания героя Российской Федерации за наступление Вагнера в Луганской области. Учитывая смену ряда очень высокопоставленных российских военачальников, это усугубит недовольство между военными и "Вагнером". Это также может негативно сказаться на моральном духе российских военных, отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска. Ближайшими целями станут Северск и Бахмут.

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