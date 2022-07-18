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Поповнення групи "Вагнер" злочинцями знизить ефективність групи, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 09:57
Поповнення групи "Вагнер" злочинцями знизить ефективність групи, - британська розвідка Фото: Група "Вагнер" набирає кримінальників для війни в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія використовує приватну військову компанію "Вагнер" для посилення передових сил і зменшення нестачі особового складу і втрат в Україні. Зараз в неї набирають засуджених після короткострокового навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, "Вагнер" майже напевно зіграв центральну роль в недавніх боях, включаючи взяття Попасної і Лисичанська. Ці бої завдали групі важкі втрати.

Зараз "Вагнер" знижує стандарти прийому, наймаючи засуджених і осіб, раніше занесених в чорний список. "Новобранцям надається дуже обмежене навчання. Це, швидше за все, вплине на бойову ефективність групи в майбутньому і знизить її цінність в якості опори для регулярних російських сил", - йдеться в повідомленні.

Керівник "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно був удостоєний звання героя Російської Федерації за наступ Вагнера в Луганській області. Враховуючи зміну ряду дуже високопоставлених російських воєначальників, це посилить невдоволення між військовими і "Вагнером". Це також може негативно позначитися на моральному дусі російських військових, зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська армія після захоплення Лисичанська просувається в бік Слов'янська. Найближчими цілями стануть Сіверськ і Бахмут.

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