Британская разведка назвала следующую цель российских войск на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, на Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы заявляют о том, что они вошли на окраину Северска. Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.

"Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль", - говорится в сообщении.

Остров Змеиный

Как отмечается в сводке, с момента ухода со стратегически расположенного Змеиного острова 30 июня 2022 года Россия пытается отрицать его использование Украиной. Однако 13 июля 2022 года два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удар по острову. Это подтверждает, что российские ВВС не могут успешно участвовать в тактическом бою, считают в Минобороны Британии.