Попит на валюту зріс: як це вплинуло на курс та що буде з доларом далі

Минулого тижня в Україні стрімко зріс попит на валюту, тож НБУ довелося збільшити інтервенції до максимуму за п'ять місяців - 906 млн доларів. На курс це майже не вплинуло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
НБУ тримав майже весь тиждень курс гривні до долара більшим за 41,8 грн/долар, але за підсумками тижня офіційний курс гривні до долара США майже не змінився -41,75 грн/долар. Водночас гривня зміцнилася відносно євро на 0,5% до 48,6 грн/євро.
Чиста купівля валюти населенням продовжила зменшуватися і склала за тиждень лише 31 млн доларів - мінімальний обсяг цього літа. Роздрібний курс у системно важливих банках також не зазнав істотних змін і залишився поблизу 41,5-42 грн/долар.
Як зазначається в огляді, зростання дефіциту відбулося як через короткочасне зростання купівлі валюти, так і зменшення її продажу, що є досить типовим для середини місяця.
Тож НБУ задовольнив підвищений попит, збільшивши інтервенції до одного з найвищих рівнів року, але це все ж менше максимуму середини лютого, коли інтервенції склали майже 1,2 млрд доларів Великі обсяги купівлі валюти можуть бути пов'язані з оплатами невідкладних імпортних державних контрактів, вважають аналітики.
"Ми не очікуємо зміни політики НБУ в частині курсу, який продовжить коливатися неподалік від 41.8 грн/$ найближчим часом", - йдеться в прогнозі.
Нагадаємо, минулого тижня офіційний курс долара НБУ знизився з 41,78 до 41,74 гривень. Курс євро впав з 48,84 до 48,64 гривень.
Девальваційні настрої бізнесу покращуються другий квартал поспіль. Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 43,84 грн/долар.
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