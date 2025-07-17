Яким буде курс долара: український бізнес покращив прогнози

Девальваційні настрої бізнесу покращуються другий квартал поспіль. Більшість вважає, що курс зросте, але буде нижче 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за II квартал 2025 року.

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 43,84 грн/долар.

При цьому у I кварталі бізнес очікував на курс 44,23 грн/долар, IV кварталі 2024 року - 44,42 грн/долар, у III кварталі - 43,72 грн/долар, у II кварталі - 41,61 грн/долар.



Дві третини (64,6%) респондентів очікували обмінний курс у межах 42-45 грн/долар, 21,6% упевнені, що він буде вищий.



Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 661 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.