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Яким буде курс долара: український бізнес покращив прогнози

Україна, Четвер 17 липня 2025 12:44
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Яким буде курс долара: український бізнес покращив прогнози Фото: Курс долара очікується нижче 44 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Девальваційні настрої бізнесу покращуються другий квартал поспіль. Більшість вважає, що курс зросте, але буде нижче 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за II квартал 2025 року.

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 43,84 грн/долар.

При цьому у I кварталі бізнес очікував на курс 44,23 грн/долар, IV кварталі 2024 року - 44,42 грн/долар, у III кварталі - 43,72 грн/долар, у II кварталі - 41,61 грн/долар.
Яким буде курс долара: український бізнес покращив прогнози

Дві третини (64,6%) респондентів очікували обмінний курс у межах 42-45 грн/долар, 21,6% упевнені, що він буде вищий.
Яким буде курс долара: український бізнес покращив прогнози

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 661 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Зміна очікувань

Наприкінці минулого року та на початку поточного більшість аналітиків вважали, що НБУ підніме курс до 45 гривень у 2025 році.

Водночас навесні прогнози змінилися. Очікується незначна девальвація до рівня 43-44 гривні.

Уряд в проєкті Бюджетної декларації покращив очікування курсу долара на 2025 рік до 43,3 гривні (43,7 гривні - на грудень). Раніше очікувалося 45,0 гривень (45,6 гривні на грудень).

НБУ тримає курс відносно стабільним вже близько року. Станом на 17 липня курс становить 81 грн/долар. Це трохи вище, ніж на 22 липня 2024 року - 42,49 грн/долар.

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