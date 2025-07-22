Спрос на валюту вырос: как это повлияло на курс и что будет с долларом дальше

Ситуация на рынке

НБУ держал почти всю неделю курс гривны к доллару больше 41,8 грн/доллар, но по итогам недели официальный курс гривны к доллару США почти не изменился -41,75 грн/доллар. В то же время гривна укрепилась относительно евро на 0,5% до 48,6 грн/евро.



Чистая покупка валюты населением продолжила уменьшаться и составила за неделю лишь 31 млн долларов - минимальный объем этим летом. Розничный курс в системно важных банках также не претерпел существенных изменений и остался вблизи 41,5-42 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отмечается в обзоре, рост дефицита произошел как из-за кратковременного роста покупки валюты, так и уменьшения ее продажи, что является достаточно типичным для середины месяца.

Поэтому НБУ удовлетворил повышенный спрос, увеличив интервенции до одного из самых высоких уровней года, но это все же меньше максимума середины февраля, когда интервенции составили почти 1,2 млрд долларов Большие объемы покупки валюты могут быть связаны с оплатами неотложных импортных государственных контрактов, считают аналитики.

"Мы не ожидаем изменения политики НБУ в части курса, который продолжит колебаться неподалеку от 41.8 грн/$ в ближайшее время", - говорится в прогнозе.