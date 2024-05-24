Попит на валюту зріс: банки збільшили ввезення готівкових євро в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2024 року, становив 1,126 млрд доларів. Це на 32% більше, ніж у березні (855 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

При цьому банки ввезли за квітень 661 млн доларів. Обсяг готівкових євро зріс у два рази - з 232 млн до 462 млн доларів в еквіваленті.

За даними НБУ, за квітень із України вивезли валюти на 153 млн доларів.

Валютні заощадження українців

Нагадаємо, населення України купило у банках за квітень валюти на 728 млн доларів. З початку року українці купили у банках 3,230 млрд доларів.

Іноземна валюта (долари та євро) є основною формою заощаджень українців. За січень-березень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено у 4,1 млрд доларів. Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів. Це значно більше, ніж готівкових гривень (740 млрд гривень або менше 20 млрд доларів).