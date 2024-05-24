Спрос на валюту вырос: банки увеличил ввоз наличных евро в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2024 года, составил 1,126 млрд долларов. Это на 32% больше, чем в марте (855 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

При этом банки ввезли за апрель 661 млн наличных долларов. Объем наличных евро вырос в два раза - с 232 млн до 462 млн долларов в эквиваленте.

По данным НБУ, за апрель из Украины вывезли валюты на 153 млн долларов.

Валютные сбережения украинцев

Напомним, население Украины купило в банках за апрель валюты на 728 млн долларов. С начала года украинцы купили в банках 3,230 млрд долларов.

Иностранная валюта (доллары и евро) является основной формой сбережений украинцев. За январь-март 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 4,1 млрд долларов. Всего на руках у населения и бизнеса может быть более 120 млрд долларов. Это значительно больше, чем наличных гривен (740 млрд гривен или менее 20 млрд долларов).