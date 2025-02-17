Попит на валюту зріс у 1,5 раза, НБУ підвищив курс долара

НБУ протягом тижня 10-14 лютого 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 670,10 млн доларів.

Це на 47,3% більше, ніж протягом попереднього тижня 3-7 лютого - 454,79 млн доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 4,875 млрд доларів.

Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня курс долара зростання курс долара відновилося. У першій половині тижня НБУ підняв курс до 41,79 гривень, проте потім опустив курс. У підсумку за тиждень долар подорожчав на 15 копійок до 41,62 гривень.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 41,95 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, попит на валюту був високим наприкінці минулого року у зв'язку з великим обсягом міжнародної допомоги Україні. Частина цих грошей була витрачена на імпорт, через що НБУ збільшив обсяг продажу на міжбанку до рекордних 5,3 млрд доларів.

Попит на валюту залишався значним і на початку 2025 року через сезонний фактор. Однак у другій половині січня ситуація змінилася, і долар почав дешевшати.

Як зазначив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, наприкінці січня попит на валюту знизився, у результаті гривня зміцнилася, а обсяг чистого продажу валюти НБУ скоротився.

"НБУ має достатньо інструментів для збереження стійкої ситуації на валютному ринку й надалі", - додав він.