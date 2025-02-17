Спрос на валюту вырос в 1,5 раза, НБУ повысил курс доллара

НБУ в течение недели 10-14 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 670,10 млн долларов.

Это на 47,3% больше, чем в течение предыдущей недели 3-7 февраля - 454,79 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 4,875 млрд долларов.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара рост курс доллара возобновился. В первой половине недели НБУ поднял курс до 41,79 гривен, однако затем опустил курс. В итоге за неделю доллар подорожал на 15 копеек 41,62 гривен.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 41,95 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, спрос на валюту был высоким в конце прошлого года в связи с большим объемом международной помощи Украине. Часть этих денег была потрачена на импорт, из-за чего НБУ увеличил объем продажи на межбанке до рекордных 5,3 млрд долларов.

Спрос на валюту оставался значительным и в начале 2025 года из-за сезонного фактора. Однако во второй половине января ситуация изменилась, и доллар начал дешеветь.

Как отметил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, в конце января спрос на валюту снизился, в результате гривна укрепилась, а объем чистой продажи валюты НБУ сократился.

"НБУ имеет достаточно инструментов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке и в дальнейшем", - добавил он.