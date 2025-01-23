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У НБУ пояснили рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року

Україна, Четвер 23 січня 2025 14:51
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У НБУ пояснили рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ витратив на інтервенції на міжбанківському валютному ринку в грудні 2024 року 5,3 млрд доларів. Це пояснюється значними обсягами міжнародної допомоги.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Як зазначив Гелетій, протягом грудня спостерігався сезонний чинник - суттєве збільшення бюджетних витрат завдяки міжнародній допомозі.

"Ми розуміємо, що обсяг валютних інтервенцій корелює з обсягом міжнародної допомоги і бюджетних видатків", - сказав він.

За його словами, протягом грудня держава отримала 9,5 млрд доларів. Відповідно в уряду була можливість розпоряджатися цими коштами і спрямовувати їх на видатки.

"На жаль, в умовах війни ми суттєво залежим від імпорту товарів і послуг. Тому левова частка цих коштів мінялась на гривню, надходила розпорядникам цих коштів, відповідно витрачалася на імпортні товари і послуги", - заявив заступник голови НБУ.

Гелетій повідомив, що інтервенції НБУ в грудні склали 5,3 млрд доларів. "Значний показник, але з урахуванням обсягу наших резервів ця сума не є для нас якоюсь надзвичайною. Але з точку зору забезпечення функціонування нашої держави власне міжнародна допомога дала ці бюджетні видатки провести", - сказав він.

Заступник голови НБУ задав риторичне питання, чи краще було б, якби допомога була меншою, а інтервенції НБУ - також меншими.

Нагадаємо, Національний банк України у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж 2023 року.

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