Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну

При цьому банки ввезли за березень 622 млн доларів і євро на 232 млн доларів в еквіваленті.

За даними НБУ, за березень з України вивезли валюти на 70 млн доларів.

Попит на валюту

Нагадаємо, населення України у березні 2024 року купило у банках 574,9 млн доларів, що на 30,3% менше у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.

Як зазначив екс-глава Ради НБУ Богдан Данилишин, приріст попиту на валюту переважно пов'язаний із тиском з боку населення, який за I квартал 2024 року купив 2,5 млрд доларів, що вдвічі більше за аналогічний період минулого року.

За його оцінками, всього на руках у населення та бізнесу перебуває готівкова валюта на суму понад 120 млрд доларів.